В Ярославле появились новые афишные стенды Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле появились новые афишные стенды. Такие конструкции устанавливают рекламовладельцы на основании договоров, заключенных после аукциона. Размещение стендов осуществляется на деньги. Срок размещения, установленный договором – 10 лет.

- Афишные стенды предназначены для размещения информации о событиях общественного и культурного характера. Лица, заинтересованные в размещении информации на таких стендах могут обратиться к их владельцам по телефонам, которые, будут размещены на каждой рекламной конструкции после завершения их монтажа, - сообщили в мэрии Ярославля. - Кроме того, в городе планируются к установке отдельно стоящие информационные стенды, предназначенные для бесплатного размещения объявлений. В настоящее время ведется работа по определению мест их установки, а также их внешнего облика.