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НовостиПроисшествия25 июня 2023 14:40

В Ярославской области сгорел дачный дом

Пожар потушили спустя 10 часов с момента возгорания
Рада Шпилевая
В Ростовском районе пожар тушили 10 часов

В Ростовском районе пожар тушили 10 часов

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ночью 25 июня в Ростовском районе загорелся дачный дом. Сообщение поступило в 3.24. На место выехало 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Потушить огонь получилось спустя 10 часов. Полная ликвидация была объявлена в 13.25.

- В результате пожара уничтожен дачный дом на площади 48 квадратных метров., поврежден соседний дачный дом на 48 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.