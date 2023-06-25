В Ярославской области сгорел дачный дом

В Ростовском районе пожар тушили 10 часов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ночью 25 июня в Ростовском районе загорелся дачный дом. Сообщение поступило в 3.24. На место выехало 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Потушить огонь получилось спустя 10 часов. Полная ликвидация была объявлена в 13.25.

- В результате пожара уничтожен дачный дом на площади 48 квадратных метров., поврежден соседний дачный дом на 48 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.