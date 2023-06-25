Ярославские приставы взыскали больше 3 миллионов рублей с ветеринарной клиники

Судебные приставы арестовали имущество ярославской ветклиники ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области

Ярославские судебные приставы арестовали имущество частной ветеринарной клиники и обязали ее выплатить долг по налогам. Владелец отдал в доход государства 3,3 миллиона рублей.

Помимо этого, сотрудники УФССП постановили взыскать с организации еще 230 тысяч рублей исполнительского сбора. Чтобы избежать конфискации земельного участка, руководство клиники выполнило и это условие.

В итоге имущество было описано и арестовано, но никакие более серьезные меры не потребовались.