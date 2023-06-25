В Рыбинске начали сдавать первые благоустроенные дворы Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начали сдавать первые благоустроенные дворы. В пятницу, 23 июня, прошло обследование выполненных работ по адресу: улица Средняя Казанская, 5. До работы приемочной комиссии двор осмотрел директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Сергей Цепилов.

— Пока есть небольшие замечания. Будем работать с подрядчиком по исправлению недочетов, — отметил Сергей Цепилов.

На работы в этом дворе потратили 4,1 миллиона рублей. Подрядчик заасфальтировал проезды и проезжую часть с организацией парковочных карманов, уложил покрытие для существующей детской площадки, обустроил тротуары плиткой.