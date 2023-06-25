В Пошехонскую больницу купили аппарат для обследования лор-органов Фото: Правительство Ярославской области

В Пошехонскую центральную районную больницу купили аппарат для обследования лор-органов – видеориноларингоскоп. Стоимость прибора – около миллиона рублей. Аппарат уже начали использовать для диагностики.

– Аппарат удобный, с широким функционалом. С его помощью врач может выявить причины таких жалоб пациентов, как боль в горле, затрудненное дыхание, пропажа голоса, и провести углубленное обследование, – сказал главный врач ЦРБ Сергей Кайдалов. - Высококачественное изображение выводится на экран компьютера, что позволяет увидеть патологии даже самых небольших размеров. В спорных ситуациях фото - и видеофиксацию исследования можно оперативно направить в другие медучреждения для консультации.