В Рыбинске изменятся маршруты пригородных автобусов во время закрытия моста Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске во время закрытия моста с 23:50 30 июня до 5 часов 5 июля изменятся маршруты пригородных автобусов. Об этом рассказали в администрации города.

По левобережной части с начальной и конечной остановками «Почта» (улица Коллективизации) будут ездить следующие пригородные маршруты:

- № 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) - Гаврилово»;

- № 150 «Рыбинск — Милюшино»;

- № 152 «Рыбинск — Арефино»;

- № 156 «Рыбинск — Шашково»;

- № 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)».

С объездом через дамбу ГЭС будут ехать автобусы № 505 «Рыбинск - Пошехонье» и № 506 «Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)». От Рыбинского автовокзала и в обратном направлении (из Пошехонья) указанные автобусы проследуют по улицам: Пушкина —Плеханова —Фурманова — проспект Революции —Ворошилова — Глебовская — Переборский тракт — дамба шлюз —Целинная — Шекснинское шоссе — дамба ГЭС — до автодороги Р104 и далее по маршруту.