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НовостиПроисшествия25 июня 2023 7:33

В Ярославском районе рано утром насмерть разбился мотоциклист

Он врезался в забор
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославском районе рано утром насмерть разбился мотоциклист

В Ярославском районе рано утром насмерть разбился мотоциклист

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе, сегодня, 25 июня, произошло смертельное ДТП. На дороге у деревни Кузнечиха примерно в 4:20 31-летний мужчина ехал на мотоцикле «Ирбис». В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в забор.

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда СМП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.