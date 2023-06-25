В Ярославском районе рано утром насмерть разбился мотоциклист Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе, сегодня, 25 июня, произошло смертельное ДТП. На дороге у деревни Кузнечиха примерно в 4:20 31-летний мужчина ехал на мотоцикле «Ирбис». В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в забор.

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда СМП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.