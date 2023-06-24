В Ярославле будут судить водителя автобуса, из-за которого пострадал пассажир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 43-летний местный житель обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку».

ДТП произошло 12 августа прошлого года. Рейсовый автобус «ПАЗ», за рулем которого был 43-летний водитель, в районе 11 часов ехал по Советской улице, превысил скорость и врезался в грузовик «Мерседес», который стоял на красном свете светофора.

- В результате резкого торможения трое пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, в том числе 54-летняя женщина-пассажир в результате падения получила множественные травмы, по заключению эксперта, относящиеся к тяжкому вреду здоровью, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.