В Юбилейном парке Ярославля завершается благоустройство Фото: Мэрия Ярославля

В Юбилейном парке Ярославля завершается благоустройство. Сейчас подрядчик уже полностью демонтировал старый забор по всей территории парка, и установил новое ограждение, выбранного по пожеланиям жителей.

— Подрядная организация завершает работы по установке нового ограждения из габионов и обновлению «народных» дорожек, которые выполнены из крупноформатной тротуарной плитки, продолжается закладка кабеля для подключения освещения входных групп. В настоящий момент есть небольшие сложности с прокладкой сетей, так как в некоторых местах идет наложение на инженерные сети других организаций. Данный вопрос в оперативном режиме решаем, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.