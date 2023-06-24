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НовостиОбщество24 июня 2023 16:09

В Юбилейном парке Ярославля завершается благоустройство

Уже установлен новый забор вокруг зоны отдыха
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Юбилейном парке Ярославля завершается благоустройство

В Юбилейном парке Ярославля завершается благоустройство

Фото: Мэрия Ярославля

В Юбилейном парке Ярославля завершается благоустройство. Сейчас подрядчик уже полностью демонтировал старый забор по всей территории парка, и установил новое ограждение, выбранного по пожеланиям жителей.

— Подрядная организация завершает работы по установке нового ограждения из габионов и обновлению «народных» дорожек, которые выполнены из крупноформатной тротуарной плитки, продолжается закладка кабеля для подключения освещения входных групп. В настоящий момент есть небольшие сложности с прокладкой сетей, так как в некоторых местах идет наложение на инженерные сети других организаций. Данный вопрос в оперативном режиме решаем, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.