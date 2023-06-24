Жительница Ярославля хотела продать квартиру, но лишилась 230 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась 67-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой мошенников.

Ранее местная жительница в интернете выставила на продажу квартиру. Ей позвонил якобы покупатель и сказал, что готово купить жилье. Неизвестный также попросил для перевода предоплаты сказать реквизиты банковской карты и код из смс, который пришел женщине на телефон. После этого, злоумышленник списал с ее счета больше 230 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.