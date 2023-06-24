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НовостиПроисшествия24 июня 2023 13:54

Жительница Ярославля хотела продать квартиру, но лишилась 230 тысяч рублей

Мошенником оказался потенциальный покупатель жилья
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Ярославля хотела продать квартиру, но лишилась 230 тысяч рублей

Жительница Ярославля хотела продать квартиру, но лишилась 230 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась 67-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой мошенников.

Ранее местная жительница в интернете выставила на продажу квартиру. Ей позвонил якобы покупатель и сказал, что готово купить жилье. Неизвестный также попросил для перевода предоплаты сказать реквизиты банковской карты и код из смс, который пришел женщине на телефон. После этого, злоумышленник списал с ее счета больше 230 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.