В Ярославле суд не стал брать по стражу экс-директора муниципального учреждения

В Ярославле суд не стал брать под стражу экс-директора муниципального учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле сегодня, 24 июня, суд не стал брать под стражу экс-директора директора МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» Алексея Тарбаева. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Алексей Тарбаев был освобожден в зале суда.

- Кировский районный суд Ярославля 24 июня 2023 года отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении бывшего директора МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля Алексея Тарбаева меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, что 22 июня мэрия сделала официальное заявление о том, что расторгла трудовой договор с Тарбаевым.