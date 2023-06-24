Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 10:21

В Ярославской области массовые мероприятие отменять не будут

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области массовые мероприятие отменять не будут

В Ярославской области массовые мероприятие отменять не будут

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области массовые мероприятия отменять не будут. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил - пройдет все, что было намечено в планах.

– В Ярославской области массовые мероприятия отменяться не будут. Нет оснований. Все, что планировали. По спортивным мероприятиям и по культурным, все пройдет в штатном режиме, - сказал Михаил Евраев.

Напомним, что из Ярославля поезда в Ростов-на-Дону и Воронеж ходят в штатном режиме.