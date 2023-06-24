Поезда из Ярославля в Ростов-на-Дону и Воронеж ходят в штатном режиме Фото: Иван МАКЕЕВ

Поезда из Ярославля в Ростов-на-Дону и Воронеж ходят в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве Ярославской области. На объектах РЖД принимаются все необходимые меры безопасности для того, чтобы поезда ходили без перебоев.

- Все автовокзалы на территории Ярославской области и региональный аэропорт Ярославль (Туношна) на данный момент работают в штатном режиме, - говорится в официальном сообщении правительства региона.