В Ярославле во время Губернаторского бала ограничат движение на нескольких улицах

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 27 июня состоится Губернаторский бал выпускников. В связи с этим, на нескольких улицах ограничат движение, а также остановку и стоянку машин.

- На участке улицы Институтской и проезде от улицы Гагарина к улице Институтской с 8 до 20 часов вводится временное ограничение движения транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля. - Также на участке улицы Институтской с 19 часов 26 июня до 20 часов 27 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.