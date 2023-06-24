Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 7:28

В Ярославле во время Губернаторского бала ограничат движение на нескольких улицах

Мероприятие пройдет 27 июня
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема ограничений

Схема ограничений

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 27 июня состоится Губернаторский бал выпускников. В связи с этим, на нескольких улицах ограничат движение, а также остановку и стоянку машин.

- На участке улицы Институтской и проезде от улицы Гагарина к улице Институтской с 8 до 20 часов вводится временное ограничение движения транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля. - Также на участке улицы Институтской с 19 часов 26 июня до 20 часов 27 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.