В Ярославле назначен и.о. главы Кировского и Ленинского районов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 23 июня, был последний рабочий день Александра Трудоношина на посте главы Кировского и Ленинского районов. Он поблагодарил всех, с кем работал предыдущие пять лет.

Мэр города Артем Молчанов сообщил, что исполняющим обязанности главы двух районов будет Алексей Соков. Ранее он был первым заместителем Александра Трудоношина.

- Желаю ему достойно продолжить работать на благо ярославцев, - отметил Артем Молчанов в своем телеграм-канале.