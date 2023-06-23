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НовостиОбщество23 июня 2023 15:18

В Ярославле назначен и.о. главы Кировского и Ленинского районов

Им станет Алексей Соков
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле назначен и.о. главы Кировского и Ленинского районов

В Ярославле назначен и.о. главы Кировского и Ленинского районов

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 23 июня, был последний рабочий день Александра Трудоношина на посте главы Кировского и Ленинского районов. Он поблагодарил всех, с кем работал предыдущие пять лет.

Мэр города Артем Молчанов сообщил, что исполняющим обязанности главы двух районов будет Алексей Соков. Ранее он был первым заместителем Александра Трудоношина.

- Желаю ему достойно продолжить работать на благо ярославцев, - отметил Артем Молчанов в своем телеграм-канале.