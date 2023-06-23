В Ярославле убийца заживо сжег человека

Мужчина нанес жертве несколько ножевых ранений, а потом поджег квартиру ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

В Ярославле перед судом предстанет обвиняемый в убийстве с особой жестокостью. В октябре прошлого года 41- летний мужчина поссорился со своим знакомым в квартире последнего. Следствие установило, что причиной послужила личная неприязнь. В ходе конфликта убийца нанес 49-летнему потерпевшему несколько ножевых ранений. Однако тот был еще жив. После этого преступник поджег квартиру жертвы, и пострадавший скончался в результате пожара.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Мужчину будут судить по статье «убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом и повреждение имущества». Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.