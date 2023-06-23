В Рыбинске пожарные спасли ребенка с балкона горящей квартиры Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинске сегодня, 23 июня, в жилом доме на улице Фурманова произошел пожар. Возгорание началось в квартире на четвертом этаже. Сообщение поступило в 15:17.

Когда пожарные приехали на место происшествия, увидели, что из окна кухни идет дым, а на балконе стоит ребенок. Спасатели незамедлительно поставили лестницу и сняли мальчика с балкона.

- 9-летний ребенок доставлен в больницу с отравлением угарным газом. По предварительной информации горела мебель на кухне. С вышележащих этажей эвакуировано 5 человек. В 15:32 объявлена локализация открытого горения. На месте, по предварительным данным, работали 5 единиц техники и 15 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.