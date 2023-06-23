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НовостиПроисшествия23 июня 2023 12:53

В Ярославле загорелся склад около электровозоремонтного завода

На месте работают спасатели
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле загорелся склад около электровозоремонтного завода. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле загорелся склад около электровозоремонтного завода. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле загорелся склад около электровозоремонтного завода. Возгорание началось по адресу улица Песочная, 1. На месте сейчас работают спасатели – пять единиц техники и 15 человек личного состава.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области, пожар случился внутри склада – сейчас тушат кирпичное и смежное с ним металлическое здание.

Местные жители в соцсетях делятся фотографиями, где видны клубы черного дыма.