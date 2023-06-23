В Рыбинске вокруг больницы водников поставят забор

В Рыбинске вокруг больницы водников поставят забор. Этот объект деревянного зодчества уже не раз страдал от рук вандалов и любопытных людей. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Забор будет профлиста, но под дерево, для того, чтобы не портить внешний вид больницы. Помимо ограждения у зданий выставят круглосуточную охрану и проведут освещение на территорию. Работы планируют завершить в начале июля.

- Кроме того, по Больнице водников заказана историко-культурная экспертиза. После этого будет определен статус вновь выявленного объекта и предмет охраны. Итоги экспертизы станут известны в середине августа, - отметил Дмитрий Рудаков.