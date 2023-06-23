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НовостиПроисшествия23 июня 2023 10:56

В Ярославле в отношении директора турфирмы возбудили уголовное дело

Он взял с клиентки деньги за поездку, но отдыхать женщина так и не улетела
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле в отношении директора турфирмы возбудили уголовное дело

В Ярославле в отношении директора турфирмы возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле в отношении директора турфирмы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

К правоохранительным органам обратилась жительница Москвы. В феврале текущего года она заключила договор с ярославской турфирмой для покупки путевки в Турцию. Женщина перевела на счет организации 60 тысяч рублей, но отдыхать так и не улетела.

- Денежные средства на оплату тура директором турфирмы направлены не были и заявительнице не возвращены. По результатам проверки прокуратура района вынесла постановление о направлении ее материалов в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.