В Ярославле в отношении директора турфирмы возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле в отношении директора турфирмы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

К правоохранительным органам обратилась жительница Москвы. В феврале текущего года она заключила договор с ярославской турфирмой для покупки путевки в Турцию. Женщина перевела на счет организации 60 тысяч рублей, но отдыхать так и не улетела.

- Денежные средства на оплату тура директором турфирмы направлены не были и заявительнице не возвращены. По результатам проверки прокуратура района вынесла постановление о направлении ее материалов в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.