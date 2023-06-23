В селе Купанское появились светодиодные уличные фонари

В небольшом селе Ярославской области вечером, светло как днем! Фото: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» модернизировал уличное освещение в селе Купанское в Переславском районе Ярославской области. Работы выполнены в рамках муниципального контракта с администрацией сельского округа по запросу жителей.

Модернизация охватила всю сельскую систему освещения. Так, на улицах Советская и 2-я Железнодорожная появились 37 новых светодиодных светильников. Также специалисты реконструировали воздушную линию, протянув 1,3 км самонесущего изолированного провода и установили шкаф управления уличным освещением.

В селе Купанском проживает около 1,5 тыс. человек. Местные жители с радостью встретили перемены к лучшему.

– Энергетики поставили у нас новые светодиодные фонари. Они автоматически включаются, когда наступают сумерки, сами утром выключаются. Теперь вечером выходишь на улицу – светло, хорошо! – делится впечатлениями местный житель Николай Львович.

Новое оборудование экономно в потреблении электроэнергии, удобно в обслуживании, обеспечивает равномерное освещение и имеет долгий срок службы.

– Мы развиваем реализацию совместных с областью проектов по уличному освещению. С появлением современного осветительного оборудования снижается нагрузка на местные бюджеты по оплате электрической энергии, а жители получают новый уровень комфорта. Работа в этом направлении будет продолжена, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.