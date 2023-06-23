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НовостиОбщество23 июня 2023 10:25

Суд признал незаконным бездействие Переславль-Залесской гордумы

В течение десяти дней должен быть выбран глава города
Рада Шпилевая
Суд обязал Переславль-Залесскую думу назначить конкурс на должность главы города ФОТО: официальный сайт Переславского районного суда

Суд обязал Переславль-Залесскую думу назначить конкурс на должность главы города ФОТО: официальный сайт Переславского районного суда

Переславский районный суд обязал городскую думу назначить конкурс на должность главы Переславля-Залесского. Городской парламент уклонялся от его объявления.

Претендентов на пост было несколько. Один из них, Рашид Талыбов, обратился в суд с жалобой. После рассмотрения дела было принято решение о проведении конкурса в ближайшее время. Срок на его исполнение – 10 дней.

Бездействие думы признано правонарушением, так как не соблюдается закон о выборах.