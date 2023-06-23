Ярославцы воспользовались новой «ЯКартой» уже 104 тысячи раз

Ярославцы оплатили "ЯКартой" 104 тысячи поездок ФОТО: Правительство Ярославской области

С апреля в Ярославской области началось обновление городского транспорта, и была введена новая «ЯКарта» для оплаты проезда. С этого момента жители региона воспользовались ею уже 104 тысячи раз.

Она подходит как для автобусов, троллейбусов и трамваев, так и для речного транспорта, который ходит по маршрутам Ярославль – Толга и Ярославль – Вакарево.

Исполняющий обязанности директора департамента транспорта Мурат Баснукаев отметил, что количество поездок по карте растет с каждым месяцем.

- Мы будем продолжать работать над улучшением условий перевозок и расширением возможностей, - сказал он.

Приобрести «ЯКарту» можно в пункте обслуживания «Яроблтранском», на автовокзале и в кассах Ярославля-Главного. Также она доступна в «Универсальных кассах». Пополнение осуществляется там же, в банках или онлайн. Баланс виден на мониторе валидаторов при оплате.