Мэрия Ярославля уволила директора муниципального учреждения за нарушение закона

Мэрия Ярославля приняла решение уволить Алексея Тарабаева ФОТО: официальный сайт мэрии Ярославля

Мэрия города сделала официальное заявление: расторгнут трудовой договор с Алексеем Тарабаевым. Он занимал пост директора МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда».

В пресс-службе мэрии сообщили, что мужчина был уволен после поступления от сотрудников правоохранительных органов информации о его незаконных действиях.

В связи с этим мэр Ярославля Артем Молчанов поручил комитету по управлению муниципальным имуществом внимательнее следить за тем, соблюдается ли законодательство при распоряжении собственностью города. Будут приняты меры, чтобы предупредить нелегальную деятельность в органах местного самоуправления.