В Ярославской области бык насмерть забодал мать с ребенком Фото: Иван МАКЕЕВ

В Некоузском районе Ярославской области вчера, 21 июня, произошла трагедия. Бык насмерть забодал мать с ребенком.

В деревне Грезное 15-летний подросток, как обычно, отправился пасти скот. В какой-то момент, разъяренный бык набросился на него. Травмы были не совместимы с жизнью, животное забодало мальчика насмерть.

Через некоторое время, 44-летняя мама подростка отправилась его искать, и обнаружило своего сына убитым. После этого, бык напал и на женщину, не оставив ей шанса выжить. Местная жительница погибла на месте происшествия.

- По данному факту Угличским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - сообщили в пресс-службе ведомства.