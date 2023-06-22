В Ярославле ребенок получил перелом со смещением, катаясь на электросамокате. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Ярославле ребенок получил перелом со смещением, катаясь на электросамокате. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка нашего региона. Инцидент произошел месяц назад, 27 мая, в парке культуры и отдыха «Остров». Сейчас там проводится проверка.

Известно, что первую помощь ребенку не оказали, инцидент в журнале не зарегистрировали, правоохранительные органы не были в курсе о произошедшем.

- При комплексном оказании услуг детям несколькими лицами необходимо организовывать комплексную безопасность. Парки культуры и отдыха, где оказываются услуги детям, не должны генерировать опасность, - прокомментировал детский омбудсмен Михаил Крупин.