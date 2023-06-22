В Ярославле мужчина топором разбил автомат с игрушками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле вчера, 21 июня, примерно в 20:30 в одном из магазинов на Московском проспекте произошел неприятный инцидент. Туда зашел мужчина, подойдя к автомату с игрушками, разбил его топором. В соцсетях появились видео произошедшего и там отчетливо слышно, что местный житель вопрошает: «Где мои 10 рублей?», замахиваясь на автомат второй раз. После этого, злоумышленник скрылся.

- Оперативным дежурным на место незамедлительно был направлен ближайший наряд. В ходе розыскных мероприятий по горячим следам злоумышленник обнаружен и задержан сотрудниками Росгвардии. 52-летний мужчина доставлен в отдел полиции по Фрунзенскому району. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.