В Ярославле родители юных спортсменов жалуются на дорогу у ФОКа

Многие водители не рискуют здесь ехать ФОТО: группа "Народный Фронт Ярославская область" ВКонтакте

В Ярославле дорога у физкультурно-оздоровительного комплекса почти не пригодна для проезда. На это пожаловались родители учащихся спортивных объединений.

В здании ФОКа Красноперекопского района тренируется много спортсменов. Часть из них – акробаты СШОР № 8. Провожающие их взрослые выражают недовольство состоянием проезжей части и парковки на улице Бахвалова. По их словам, подъезжать к комплексу многие не рискуют – можно остаться без бампера или подвески. Больше всего трудностей возникает весной и осенью, когда из-за снега и дождей ямы на дороге превращаются в огромные лужи. Родителям приходится высаживать детей на проезжей части, что небезопасно.

Отец одного из спортсменов сообщил, что прошло уже несколько лет, а покрытие не ремонтируется. Обращения к городским властям результата не дали. Мужчина попросил помощи у активистов «Народного фронта», и те сразу отправили письмо в прокуратуру.