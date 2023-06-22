В Ярославском районе легковушка сбила 13-летнюю девочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе вчера, 21 июня, произошло ДТП. На 16 километре трассы «Ярославль – Шопша» примерно в 23:30 машина «Лада Гранта», за рулем которой находился 26-летний водитель, сбила 13-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход госпитализирован. По результатам медицинского освидетельствования водитель трезв. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.