В Ярославле мужчина приставал к девушке с ребенком в коляске. ФОТО: скриншот из видео группы "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле, 21 июня, примерно в 16 часов в полицию позвонили местные жители и сообщили, что на улице Чкалова неадекватный мужчина пристает к девушке с ребенком в коляске. Туда сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. Девушку от неизвестного спасли очевидцы, которые и удерживали мужчину до приезда полиции.

Когда ярославца скрутили, он не скрывал, что домогался до молодой мамы.

- Прибывшими на место полицейскими злоумышленник был доставлен в отдел полиции по Ленинскому городскому району. В отношении 32-летнего мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», который направлен на рассмотрение в суд. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.