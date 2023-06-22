В Ярославле пройдет минута молчания

В Ярославле проходят акции, посвященные Дню памяти и скорби Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Сегодня, 22 июня, Ярославль присоединится к минуте молчания, которая пройдет по всей России. Акция начнется в 12.15 по московскому времени. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Четверть первого – это точное время выхода в эфир обращения Вячеслава Молотова. В нем советским гражданам впервые сообщили о нападении Германии.

В короткую ночь на 22 июня жители Ярославской области зажигали свечи памяти. Днем состоится возложение цветов к «Вечному огню». Кроме того, в Ярославле и Рыбинске уже прошли акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».

- 22 июня 1941 года навсегда останется для нас Днем памяти и скорби. Наш общий долг – сохранить память о подвиге нашего народа, изгнавшего фашистов из своей страны и других государств, - сказал губернатор Михаил Евраев в своем обращении.