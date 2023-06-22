В Ярославле генеральным директором радиозавода стал Александр Сашов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле генеральным директором радиозавода стал Александр Сашов. Развитие предприятия он обсудил на встрече с первым заместителем председателя правительства области Максимом Авдеевым.

Сейчас ЯРЗ проходит процесс становления в качестве базового серийного производства космической аппаратуры.

– Необходимо в короткие сроки обеспечить технологическую и производственную готовность предприятия к потоковому выпуску аппаратуры космического назначения. Рассчитываем на конструктивное сотрудничество с Правительством региона, прежде всего в совместной системной работе над укреплением кадрового потенциала завода, – сказал Александр Сашов.

Александр Сашов имеет более 20 лет стажа работы в ракетно-космической отрасли. До нынешнего назначения, он руководил отделением «Научный центр сертификации элементов и оборудования» АО «Российские космические системы».