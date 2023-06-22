В Ярославской области при пожаре в жилом доме пострадали люди

В Рыбинске случился пожар в многоэтажном доме Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 июня около 4 часов утра в Рыбинске случился пожар. Возгорание произошло в многоквартирном доме на Бульваре Победы.

На тушение выехало 4 единицы техники и 12 человек личного состава. ЧС была ликвидирована уже через 20 минут после поступления сообщения.

- В результате пожара уничтожено имущество на один квадратный метр, закопчены стены на 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Несмотря на то, что ущерб был нанесен незначительный, на пожаре были пострадавшие. КП-Ярославль запросила о них официальный комментарий в СКР по Ярославской области.