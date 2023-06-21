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НовостиНедвижимость21 июня 2023 15:10

В Рыбинске отремонтировали дорогу у городской больницы

Это единственный вариант проезда к медицинскому учреждению
Рада Шпилевая
В Рыбинске отремонтировали проезд у городской больницы ФОТО: официальный сайт администрации Рыбинска

В Рыбинске отремонтировали проезд у городской больницы ФОТО: официальный сайт администрации Рыбинска

В Рыбинске завершается ремонт проезда к городской больнице в Волжском. Этот 300-метровый участок дороги очень важен – по-другому к медицинскому учреждению не подъехать.

Проезжая часть уже готова к использованию, рабочие заканчивают укладку тротуара. Он появился с той стороны, где расположены жилые дома. А со стороны обочины были встроены ливневки. Из оставшихся работ – установка фонарей, пешеходного ограждения и нанесение разметки. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Сергей Цепилов.

В этом году планируется отремонтировать еще три проезда к учреждениям здравоохранения. В ближайшее время у поликлиники №2 на улице Свободы появится будет заменен тротуар и парковочная зона.