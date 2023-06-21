В Ярославле убийца поджог квартиру жертвы, чтобы скрыть следы преступления

Мужчина нанес своей знакомой множество ножевых ранений ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

19 июня в Заволжском районе Ярославля произошло убийство. В одном из домов по улице Алмазной ранее судимый 41-летний мужчина поссорился с 53-летней женщиной. В ходе конфликта он нанес ей несколько ударов ножом в область шеи и туловища. От ранений жертва скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджог ее квартиру и попытался инсценировать несчастный случай.

- Проведенный следователями-криминалистами следственного управления СК и оперативными сотрудниками УМВД России по Ярославской области комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий позволил в кратчайшие сроки установить личность и задержать подозреваемого, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Обвинение будет предъявлено в ближайшее время. На данный момент следователь собирает доказательную базу по убийству и другим преступлениям этого гражданина.