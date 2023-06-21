В Ярославле выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле выпускница Провинциального колледжа Варвара Кузьмина первой в регионе получила на ЕГЭ 300 баллов по всем экзаменам. Она сдавала русский язык, историю и обществознание. Об этом у себя в соцсетях написал губернатор региона Михаил Евраев.

- Поздравляю Варвару и других ребят-отличников, их педагогов и родителей. Это и их заслуженные 100 баллов. Желаю всем выпускникам удачи, поступления в те учебные заведения, которые они хотят, и самореализации в нашем регионе. Для этого у нас есть все возможности, - отметил глава Ярославской области.