В Ярославле сотрудники Центра кинологической службы посетили детский лагерь Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 21 июня, исполнилось 114 лет со дня образования кинологической службы в системе МВД России. Накануне праздника в гости к детям в «Санаторную школу-интернат № 10» приехали сотрудники Центра кинологической службы. Они показали ребятам, как происходит дрессировка собак, привезя с собой двух лабрадоров.

- Начальник отделения ЦКС УМВД России по Ярославской области лейтенант полиции Борис Вознюк и начальник ветеринарной службы ЦКС УМВД России по Ярославской области капитан полиции Наталья Милевская со служебными собаками породы "лабрадор" приехали к 30 детям разных возрастов, которые находятся в летнем лагере при учебном заведении, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Полицейские показывали школьникам навыки, которыми владеет собака, обученная на поиск запрещенных веществ. Ребята наглядно увидели, что от собачьего носа невозможно ничего спрятать даже в закрытых сумках и чемоданах.