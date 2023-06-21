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НовостиПроисшествия21 июня 2023 12:32

В Ярославле возбуждено уголовное дело обманутых дольщиков дома на Московском проспекте

Застройщик получил от будущих жильцов больше 221 миллиона рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле возбуждено уголовное дело обманутых дольщиков

В Ярославле возбуждено уголовное дело обманутых дольщиков

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества при постройке многоквартирного дома.

Застройщик получил разрешение на возведение многоэтажки и начал строительные работы на Московском проспекте. Руководство организации заключило договоры с будущими жильцами, получило от них больше 221 миллиона рублей, а после - строительные работы были прекращены. Не выполнены обязательства по передаче жилья их хозяевам.

- В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, изъята документация, касающаяся проводимых работ, проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.