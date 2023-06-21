В Ярославле 21 июня пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 21 июня, пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти». Все желающие могут придти к «Вечному огню» - мероприятие начнется в 18 часов и продлится всю ночь.

- Во всех городах России будут зажжены свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны. В Ярославле акция проводится с 2014 года. В прошлом году ярославцы выложили из свечей ладони, держащие орден, - рассказали в мэрии города.

В акции примут участие члены общественного совета УМВД России по Ярославской области, а также хор ветеранов регионального отделения полиции.