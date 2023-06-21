В Ярославле кредиторская задолженность «ПАТП-1» сократилась почти в два раза Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле сегодня, 21 июня, мэр города Артем Молчанов после отчета перед муниципалитетом, обсудил с депутатами ряд важных тем, которые актуальны на данный момент. Одна из них – кредиторская задолженность «ПАТП-1». Сейчас долг предприятия сократился практически в два раза.

- Рассказал о сокращении кредиторской задолженности ПАТП-1, которое сейчас объединяем с ЯрГЭТ. На конец 2022 года задолженность составляла 309 миллионов, сейчас этот показатель снизился до 169 миллионов, - отметил Артем Молчанов.

Помимо этого, мэр города сообщил, что после реорганизации «ЯрГэт» продолжит выполнять функции по перевозке пассажиров городским транспортом, а также будет осуществлять заказные автобусные перевозки.