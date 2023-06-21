В Ярославле планируют снести дом на улице Батова, пострадавший от взрыва Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле на улице Батова планируют снести дом, пострадавший от взрыва газа. Об этом сегодня, 21 июня, депутатам муниципалитета сообщил мэр города Артем Молчанов. Он подчеркнул, что оставшихся жильцов этого дома расселят по другим квартирам.

- Вопрос расселения оставшихся жителей будет решен в рамках комплексного развития территорий за счет привлекаемого для застройки инвестора. Уже готовим документацию. После расселения дом планируется снести, - отметил Артем Молчанов.

Напомним, что ЧП произошло 21 августа 2020 года в доме №5 корпус 2 на улице Батова. Тогда при взрыве погибли три человека.