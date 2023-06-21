В Рыбинске на ремонт участка улицы Целинной потратят 35 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в скором времени начнут ремонтировать участок улицы Целинной. Дорогу нужно обновлять, так как сейчас из-за ремонта Волжского моста она оказалась очень востребованной.

От водителей нарекания на эту дорогу были и ранее, но обходились лишь ямочным ремонтом, теперь – капитальный.

— В этом году отремонтируем 800 метров улицы Целинной. Приведем в порядок участок от шлюзов до железнодорожного переезда. Деньги – 35 миллионов рублей – выделил областной бюджет. Отремонтируем дорожное покрытие, сделаем тротуары, — сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Проектно-сметная документация прошла экспертизу. Сейчас выбирают подрядчика.