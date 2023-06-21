Провода должны быть безопасными

Цены на провод и кабель. ФОТО предоставлено АО «Универсам № 3»

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Для защиты электрического провода от повреждения сооружают кабельные конструкции: каналы, лотки, тоннели и трубы. Так кабель прослужит более 30 лет.

Строительный гипермаркет ДИСМА предлагает юридическим лицам и оптовым покупателям отличные цены на кабель и провод.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-004-03359664-2019 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 кВ не распространяющие горение. Технические условия».

Очень важно, чтобы провод был безопасным: он не должен воспламеняться. Выбирая кабель, учитывайте условия его эксплуатации, обращайте внимание на тип провода, его параметры и производителя.

Цены действуют до 31.12.2023г.

Контакты:

Строительный гипермаркет «ДИСМА»

Костромская область, г. Кострома, ул.Поселковая, 37 (ТЦ "Стометровка")

тел. 8(4942) 44-06-14, 8-999-784-39-60

Ивановская область, г. Кинешма, ул.50-летия Комсомола, 39

тел. 8 (800) 100-29-57

Сайт: dismastroy.ru

АО «Универсам № 3». ОГРН 1104401004630

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