В Ярославской области продолжают разыскивать семью, в которой издевались над детьми. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Ярославской области разыскивать семью, в которой издевались над детьми. Она пропадает не в первый раз.

В начале лета 2022 года из Мышкинского района исчезли родители с двумя дочками. В августе в Пошехонском районе полиция обнаружила этих детей в ужасающем состоянии: голодные, в ссадинах, покусанные насекомыми.

- После вмешательства государства семья была поставлена на учет, дети прошли реабилитационные мероприятия. По мнению психолога СРЦ к детям применялись меры наказания, - отметили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. - В начале 2023 года в Мышкинском районном суде возбуждено судебное производство об ограничении матери в родительских правах. Отец ранее родительских прав лишен.

После этого семья убыла в неизвестном направлении. Дети могут находиться в опасности.

Детский омбудсмен Михаил Крупин обращается к жителям Ярославской области: в случае прибытия в ваш населенный пункт семьи в составе: мужчина (25-30 лет), женщины (30-35 лет) с 2 девочками (8-12 лет) просим сообщить по телефону горячей линии Уполномоченного: 8-961-157-45-14.