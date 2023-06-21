В Ярославской области дачники могут заплатить 50 тысяч рублей за неуничтожение борщевика Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области будут пристальнее контролировать борьбу с борщевиком. Устранять опасное растение нужно два раза в год – в июне и в сентябре, это связано с периодами его роста и развития.

На ликвидацию борщевика в регионе выделено 14 миллионов рублей. Больше всего необработанных площадей в Некрасовском, Ярославском, Пошехонском, Некоузском и Тутаевском районах.

Лучше всего дела обстоят в Большесельском районе, где все необходимые работы уже проведены.

- Непроведение предусмотренных правилами благоустройства мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского влечет наложение административного штрафа: на граждан – до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 20 тысяч, на юридических лиц – до 100 тысяч, - сообщили в правительстве Ярославской области. - Собственникам земель сельхозназначения за неуничтожение борщевика грозят более серьезные штрафы: 50 тысяч рублей – гражданам, до 100 тысяч рублей – должностным лицам, до 700 тысяч рублей – юридическим лицам.