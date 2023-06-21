В Ярославской области вновь введен особый противопожарный режим Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области вновь введен особый противопожарный режим. Соответствующий указ губернатора Михаила Евраева начал действовать с 20 июня. Ограничение продлится 21 день. В это время запрещено ходить в лес.

- Нарушение правил пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 до 90 тысяч, на юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, - отметили в правительстве региона.