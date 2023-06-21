В Ярославской области завершено благоустройство двух дворов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завершено благоустройство двух дворов - на улице Чкалова, 71, в Рыбинске и на улице Ленина, 5, в поселке Михайловском. Также работы практически закончены во дворах в Рыбинске на улице Средней Казанской, 5, и в Ростове на улице Ленинской, 79.

Сейчас подрядчики вышли на 46 объектов, что составляет 53% от запланированного на этот год.

- Также началось обустройство 20 спортивно-игровых площадок – это 45% от общего числа таких объектов. По просьбам жителей ведутся дополнительные работы по проектам предыдущего года. На 11 территориях мероприятия уже завершены. В частности, установлены уличное освещение, ограждения, сделаны подходы к детским площадкам, - сообщили в правительстве Ярославской области. - Проводится проверка состояния дворов, благоустроенных в 2022 году. Выявленные незначительные недочеты должны быть устранены до 26 июня, серьезные недостатки – до 10 июля текущего года.