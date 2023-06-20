Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил увеличить количество водителей автобусов Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сегодня, 20 июня, поставил задачу первому зампреду правительства области Максиму Авдееву добрать водителей автобусов. К следующей неделе глава региона ждет стабилизации этой ситуации, а в начале июля – полный выпуск. Такие меры должны обеспечить бесперебойную работу транспорта.

– Автотранспортным предприятиям на сегодняшний день уже удалось увеличить выпуск подвижного состава на линию – динамика по сравнению с тремя неделями ранее есть, – сказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – В настоящий момент осуществляется доукомплектование водительского штата. В частности, в ближайшую неделю у ООО «Первая пассажирская компания» должны приступить к работе более 20 новых сотрудников.