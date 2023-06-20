В Ярославской области 21 и 22 июня ожидаются ночные заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области 21 и 22 июня ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Ночью и утром в среду и четверг столбик термометра может опуститься до -2 градусов. Однако днем погода наладится и потеплеет до +18 в оба дня.

В среду преимущественно солнечно, а в четверг возможен небольшой дождь. Советуем взять с собой зонтик и одеваться теплее, если вы пойдете на работу рано утром.

Напомним, что сегодня, 20 июня, в некоторых районах региона возможны гроза и сильные порывы ветра.