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НовостиПроисшествия20 июня 2023 12:35

В Ярославле пожар на складе лакокраски тушили почти 10 часов

Полная ликвидация возгорания была объявлена в 15:02
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле пожар на складе лакокраски тушили почти 10 часов

В Ярославле пожар на складе лакокраски тушили почти 10 часов

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле пожар на складе лакокраски, который произошел сегодня, 20 июня, тушили почти 10 часов. Полная ликвидация возгорания была объявлена в 15:02. На данный момент известно, что на месте работали 79 спасателей и 22 единицы техники.

Напомним, что складское помещение около Шинного завода вспыхнуло сегодня утром примерно в 5:40. Через пару часов пожару был присвоен ранг сложности №3, потом он был снижен до второго. К счастью, в огне никто не пострадал.